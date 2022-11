Stallone sagt, dass er King Shark in Zukunft wieder sprechen wird

HQ

Während so ziemlich jeder einzelne Charakter in den letzten Jahren The Suicide Squad seltsam war, stach King Shark wahrscheinlich als der seltsamste der Gruppe hervor. Es war buchstäblich ein laufender und sprechender Hai (bis zu einem gewissen Grad schien er den IQ eines Fisches zu haben, passenderweise genug) und fressende Menschen, als wären sie McNuggets.

King Shark wurde von Sylvester Stallone gesprochen, der ein guter Freund des Drehbuchautors und Regisseurs James Gunn ist. Und es sieht so aus, als würden wir den Charakter im DC Extended Universe wiedersehen. Als ComicBook.com kürzlich die Gelegenheit bekam, mit Stallone darüber zu sprechen, fragten sie ausdrücklich, ob er den Charakter in Zukunft wieder sprechen würde, worauf er antwortete:

Ja, auf jeden Fall. Ich denke, James war sehr großzügig ... Er und ich sind ziemlich eng. Wenn es also eine Gelegenheit gibt... Ich liebe ihn, er ist großartig.

James Gunn wurde kürzlich als neuer Chef von DC-Filmen (und mehr) bestätigt und wird auch die zweite Staffel von Peacemaker machen. Wir werden das nächste Mal King Shark treffen, bleibt abzuwarten.