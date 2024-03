S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy auf den Websites von Einzelhändlern entdeckt

Das Warten auf S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl war lang, aber wir sind uns sicher, dass es sich lohnen wird, wenn wir das Spiel endlich in die Hände bekommen. Wenn Sie sich das Warten jedoch etwas leichter machen möchten, scheint eine Trilogie früherer S.T.A.L.K.E.R.-Spiele auf uns zuzukommen.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy ist eine neue Kollektion, die bei den japanischen Händlern Neowing und Rakuten erschienen ist und S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky und S.T.A.L.K.E.R.: Pripyat enthält. Es ist für umgerechnet etwa 30 £ gelistet und hat ein Veröffentlichungsdatum am 27. Juni.

Im Moment ist es nur für PS4 angekündigt, aber wir können uns vorstellen, dass sich das in Zukunft ändern wird. Vielleicht könnten wir sogar sehen, dass Xbox eine Version dieser Trilogie auf dem bevorstehenden Partner-Showcase ankündigt.