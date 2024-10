S.T.A.L.K.E.R: Legends of the Zone erscheint früher als geplant für Nintendo Switch

HQ

Vor dem Release von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl am 20. November für Xbox und PC hat das ukrainische Studio GSC Game World die ersten drei Spiele der Reihe als Sammlung für PS4, Xbox One und PC herausgebracht.

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy wurde letzten März veröffentlicht und wird in ein paar Wochen auch für Nintendo Switch erscheinen. Und das sogar vor dem Zeitplan.

GSC Game World wurde im neuesten Nintendo Direct: Partner Showcase mit einem Veröffentlichungsfenster im November angekündigt und hat angekündigt, dass es nun am 31. Oktober erscheinen wird.

Wie in den anderen Versionen können Sie die Kombination der drei Spiele für 32,99 £ / 39,99 € oder jedes Spiel einzeln für jeweils 15,99 £ / 19,99 € kaufen. Diese Versionen sind für Switch optimiert, einschließlich Gyro-Zielen und Touch-Oberfläche.

Die Spiele wurden ebenfalls aktualisiert, mit grafischen Verbesserungen, überarbeiteter Steuerung sowie Städten, die in die ukrainische Schreibweise geändert wurden, wie Tschernobyl und Prypjat.