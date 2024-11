S.T.A.L.K.E.R. 2, Nine Sols, Aliens und alles andere, was vor Dezember im Game Pass erscheint

HQ

Xbox Game Studios lässt gegen Ende 2024 definitiv nicht nach, denn in den nächsten drei Wochen kommen drei große Spiele. Zwei davon könnt ihr an diesem Wochenende sogar genießen.

Microsoft hat die zweite und höchstwahrscheinlich letzte Welle von Spielen angekündigt, die diesen Monat in den Game Pass kommen. Wir wussten bereits von den größten Neuerungen, aber es gibt auch einige schöne Überraschungen:



Microsoft Flight Simulator 2024 heute in Cloud, PC und Xbox Series X|S



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf Cloud, PC und Xbox Series X|S am 20. November



Little Kitty, Big City auf Konsolen am 20. November (auch auf Standard)



PlateUp auf Konsolen am 20. November (auch auf Standard)



Nine Sols auf Cloud, PC und Xbox Series X|S am 26. November



Aliens: Dark Descent auf Cloud, PC und Konsolen am 27. November



Wie üblich sind auch Vergünstigungen in eurem Game Pass-Abonnement enthalten, das ein 10-jähriges Jubiläumspaket für The Elder Scrolls Online und ein festliches Kämpferpaket für Sea of Thieves enthält, über das ihr auf Xbox Wire mehr erfahren könnt.

Schaut euch unbedingt S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl an (das Spiel, das Russland verbieten will), aber auch das extrem gefeierte Nine Sols und das entzückende Little Kitty, Big City. Morgen wird der Free-to-Play-Titel Genshin Impact für Xbox veröffentlicht, und Game Pass Ultimate-Abonnenten werden mit "wiederkehrenden Belohnungen über ihren Briefkasten im Spiel belohnt, beginnend mit 2 Intertwined Fate, 1 Northlander Billet Trove, 10 Hero's Wit, 100.000 Mora und 15 Mystic Enhancement Ore im Spiel, um die Veröffentlichung am 20. November zu feiern".

Dann die schlechte Nachricht. Diese Spiele werden am 30. November aus dem Game Pass entfernt:



Conan Exiles in der Cloud, auf Konsolen und PC



Coral Island auf dem PC



Hello Neighbor 2 in der Cloud, auf Konsolen und PC



Remnant: From the Ashes in der Cloud, auf Konsolen und PC



Rollerdrome in der Cloud, auf Konsolen und PC



Soccer Story in der Cloud, auf Konsolen und PC



Spirit of the North in der Cloud, auf Konsolen und PC



The Walking Dead: The Final Season auf dem PC



Während das Eiserne Eisen in der Cloud, auf Konsolen und PC heiß ist



Was halten Sie von den Neuzugängen und Entfernungen in diesem Monat?