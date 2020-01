S.T.A.L.K.E.R. 2 läuft in Unreal Engine 4

Es ist eine Weile her, seit wir zuletzt über S.T.A.L.K.E.R. 2 sprachen. Auf dem offiziellen Social-Media-Kanälen des Spiels haben GSC Game World diese Woche verraten, dass das Actionspiel mittlerweile in die Unreal Engine 4 übertragen wurde und nun auf dieser Engine basiert. Da diese Technik Epic Games gehört, haben sich einige Leute gefragt, ob die Ankündigung möglicherweise an eine zeitexklusive Veröffentlichung im Epic Games Store gekoppelt ist, doch das wurde von den Entwicklern direkt dementiert. Der Beitrag habe nichts mit möglichen "Plattformen oder digitalen Stores" zu tun, heißt es. Auf solche Info werden wir also noch etwas warten müssen.

Was ist S.T.A.L.K.E.R. 2? Wahrscheinlich wird es eine Mischung aus FPS und RPG sein, wie die vorherigen Spiele der Reihe. Bereits im März 2019 wurde angedeutet, dass dieses neue Kapitel nicht allzu bald starten wird, vielleicht erfahren wir in diesem Jahr ja mehr darüber.