S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zeigt satte 35 Minuten Spielzeit

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden, und obwohl wir verständlicherweise skeptisch sind, ob das Spiel tatsächlich in unserem Schoß landet, haben die Entwickler von GSC Game World etwas vorgestellt, um unsere Hoffnungen zu wecken.

Gestern Abend wurden 35 Minuten neues Gameplay auf YouTube hochgeladen, und ihr könnt euch das Ganze unten ansehen, wenn ihr Lust habt. In diesem Deep Dive für Entwickler erhalten wir einen Überblick über die Erfahrungen, die wir in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl machen werden, einschließlich der Spielwelt, der Kämpfe, der Spielerentscheidungen und mehr.

Das Spiel scheint auf jeden Fall sehr detailliert zu sein, vor allem in Bezug auf die Erzählung und die Entscheidungen, die du treffen kannst, und erlebst je nach den geringsten Änderungen eine etwas andere Geschichte.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erscheint am 20. November für Xbox Series X/S und PC.