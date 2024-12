S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wurde mit Patch 1.0.1 aktualisiert

HQ

Es besteht kein Zweifel, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl eines der heißesten und am meisten diskutierten Spiele des Jahres ist, das sowohl von Fans als auch von Kritikern herzlich aufgenommen wurde. Es ist jedoch kein Geheimnis, dass das Spiel bei der Veröffentlichung einige Probleme hatte. Das Entwicklerteam hat unermüdlich daran gearbeitet, die kritischsten Probleme so schnell wie möglich zu beheben, und die Updates werden mit der heutigen Veröffentlichung von Patch 1.0.1 fortgesetzt, der sowohl für PC als auch für Xbox verfügbar ist. Nachfolgend finden Sie eine umfangreiche Liste der vorgenommenen Änderungen und Anpassungen.

KI-Fehlerbehebungen:

Problem, bei dem Gruppen von NPCs während aktiver Emissionsereignisse in der Nähe von Unterkünften stecken blieben und starben – gefixt

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Burer dem Spieler Missionsgegenstände aus der Hand schlagen konnte.

Es wurden fehlende Soundeffekte für die Fähigkeit "Telekinese" des Burers hinzugefügt.

Problem, bei dem NPCs gelegentlich stecken blieben und Missionsorte nicht erreichten, wodurch der Missionsfortschritt verhindert werden konnte – gefixt

Es wurden Leistungseinbußen und mögliche Abstürze von unzureichendem Arbeitsspeicher an überfüllten Hub-Standorten während langer Wiedergabesitzungen behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den NPCs nach dem Tod in eine A-Pose wechselten oder schwebten.

Das Verhalten von NPCs wurde behoben, bei dem sie aufgrund falscher Zielverfolgung in Deckung schossen.

Über 20 weitere KI-bezogene Fehler wurden behoben.

Fehlerbehebungen für die Optimierung:

Problem, bei dem unsichtbare NPCs/Mutanten beim Zielen im Sichtfeld des Spielers erschienen – gefixt

Es wurden Probleme mit visuellen Effekten behoben, bei denen Feuer bei bestimmten Kamerawinkeln nicht gerendert wurde.

Es wurden ca. 100 Abstürze behoben, darunter Speicherlecks und EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION Fehler.

Audio- und Sound-Fehlerbehebungen:

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Kampfmusik nach dem Ende des Kampfes weiter abgespielt wurde.

Sieben weitere kleinere Audiofehler wurden behoben.

Balance-Anpassungen:

Die Reparaturkosten für Waffen und Rüstungen wurden reduziert.

Deutlich erhöhte Verkaufspreise für Artefakte für mehr Umsatz.

Die Geldbelohnungen für die meisten Missionen wurden erhöht (um das 2- bis 3-fache).

Buffs für Rüstungen und Waffen auf dem Schwierigkeitsgrad "Rookie".

Der Mutantenschaden auf dem Schwierigkeitsgrad "Rookie" wurde moderat verringert.

Der Waffenschaden von Mutanten wurde auf dem Schwierigkeitsgrad "Anfänger" um 23 % verringert.

Die Rüstungshaltbarkeit wurde um 12,5 % erhöht.

Es wurde ein Schalldämpferaufsatz für die PTM-Waffe zu einem bestimmten Versteck in der Kleinen Zone hinzugefügt.

Die Verkaufspreise für Exoskelette und verbesserte Waffen wurden angepasst.

Das Herkules-Verbrauchsmaterial wurde neu ausbalanciert, um den Geschwindigkeits-Debuff zu entfernen und die Tragfähigkeit zu erhöhen.

Weitere kleinere Fehlerbehebungen.

Kampfbalance:

Reduziertes Gewicht für bestimmte Missionsgegenstände, einschließlich Scanner.

Der Schaden von Blutsauger wurde leicht angepasst.

Die LP-Regeneration von Blutsaugern außerhalb des Kampfes wurde verringert.

Mäßig reduzierte LP für Controller, Grate, Wildschweine und Fleischmutanten.

Die Schadensmechanik von Wildschweinen und Fleischgliedmaßen wurde angepasst.

Die Nahkampfdistanz für Waffen und leicht für Messer wurde deutlich erhöht.

Gamepad-Eingabe:

Vergrößerte Gamepad-Totzonen für eine bessere Kontrolle.

Zeichen:

NPC-Augen- und Zahnmodelle korrigiert.

Kleinere Korrekturen an NPC-Animationen und -Modellen.

Zwischensequenzen:

Fehlendes Filmmaterial auf den Fernsehbildschirmen in der letzten Zwischensequenz hinzugefügt.

Die Hirschanimation in der Eröffnungssequenz wurde korrigiert.

Es wurden 20 zusätzliche Fehler im Zusammenhang mit Zwischensequenzen behoben.

Spieleinstellungen & Menüs:

Unlesbarer Text auf dem Bildschirm "Shader-Kompilierung" wurde angepasst.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Einstellung "Nvidia Reflex Low Latency" zwischen Spielsitzungen nicht gespeichert wurde.

Es wurden 10 weitere kleinere Menüfehler behoben.

Interaktive Objekte:

Physikprobleme mit zerstörbaren und beweglichen Objekten, einschließlich schwebender Gegenstände, wurden behoben.

Es wurden Interaktionsprobleme mit Glastüren im Innenhof von SIRCAA behoben, die Fortschrittsblocker verursachten.

Fehlende Innentüren im X-11 Laboraufzug wurden behoben.

Plus einige andere kleinere Fehlerbehebungen.

Und vieles mehr. Die vollständigen Patchnotes könnt ihr euch hier ansehen.

Hatten Sie schon die Gelegenheit, ein Update durchzuführen? Was denkst du bisher über S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ?