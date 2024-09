S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird für Xbox Series S mit 30 Bildern pro Sekunde ausgeführt

HQ

Wir wussten bereits, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf der Xbox Series X mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird, aber in den letzten Tagen gab es Gerüchte, dass es auf seiner kleinen Schwester Xbox Series S nur mit 25 Bildern pro Sekunde laufen wird.

Der Grund dafür ist, dass der Lead Producer des Spiels, Slava Lukyanenka, genau das in einem Interview gesagt hat, aber jetzt in den sozialen Medien erklärt hat, dass er einfach einen Fehler gemacht hat. Im Gegenteil, er sagt, dass das Spiel auf der Xbox Series S locker mit 30 Bildern pro Sekunde zurechtkommt und sogar noch besser läuft:

"In der Praxis ist die Optimierung der Serie S in vollem Gange. Einige Teile des Spiels mögen jetzt leicht unter dem Ziel liegen (daher der Head-Glitch), aber im Durchschnitt läuft Stalker 2 auf 34-36

Unser Ziel ist es, die Series S mit mindestens 30 FPS in jedem Teil der Zone zu starten."

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Xbox-Spieler unabhängig vom Format glücklich sein werden, wenn es am 20. November veröffentlicht wird. Und wie um alles noch besser zu machen, möchten wir euch daran erinnern, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vom ersten Tag an im Game Pass enthalten ist.