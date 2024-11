S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Vorbesteller-Boni sind überraschend großartig

HQ

Vorbesteller-Boni sind in der Regel ein heißes Thema, und viele argumentieren zu Recht, dass Sie nicht ohne Inhalte für ein Spiel dastehen sollten, nur weil Sie auf Bewertungen warten möchten, anstatt frühzeitig zu kaufen.

Aber... Die meisten Publisher arbeiten heute mit Vorbesteller-Boni und der kommende S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist da keine Ausnahme. Jetzt hat Ukrainian GSC Game World enthüllt, was für alle, die vorbestellen, enthalten ist - und es ist ziemlich tolles Zeug:



Veteranen-Scharfschützengewehr (VSS Vintorez)



Tourist Anzug



Einzigartiger Stalker Rucksack



Lagerfeuer-Inhalt: Zusätzliche Gitarrenmelodien und Stalker-Geschichten



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist in Ihrem Game Pass -Abonnement enthalten, aber wenn Sie das Spiel trotzdem kaufen möchten, wird es in mehreren verschiedenen Editionen verkauft, darunter einige wirklich luxuriöse für Sammler. Die Vorbesteller-Boni sind jedoch bei allen Veröffentlichungen enthalten.