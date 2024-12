S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl verursachte große Internetausfälle in der Ukraine

HQ

Gelegentlich erleben wir, wie ein Spiel ein so großes Echo feiert, dass es die Internet- und Breitbandanbieter in einigen Ländern sogar enorm belastet. Call of Duty: Black Ops 6 verursachte einige Probleme für britische Anbieter, aber nicht annähernd so viele Probleme wie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl für ukrainische Anbieter.

Ukrainische Publikation ITC. UA hat über zwei Berichte von Anbietern im Land berichtet (Tenet und Triolan ), die besagen, dass das in der Ukraine entwickelte Spiel von GSC Game World so beliebt war, dass es die Internetdienste im Land während seiner Einführung sogar belastete.

Tenet merkt an: "Liebe Freunde, aufgrund des massiven Downloads des lang erwarteten Spiels Stalker 2 im Multithread-Modus sind die externen Backbone-Kanäle unserer Partner derzeit überlastet. Alle Abonnenten können von der Verringerung der Geschwindigkeit des Internetzugangs betroffen sein. Leider liegt das Problem außerhalb unseres direkten Einflusses. Wir stehen in Kontakt mit den Betreibern, damit sie die Situation so schnell wie möglich stabilisieren können."

Triolan fügt dann hinzu: "Derzeit gibt es eine vorübergehende Abnahme der Internetgeschwindigkeit in alle Richtungen. Das liegt an der erhöhten Belastung der Kanäle durch das massive Interesse an der Veröffentlichung von S.T.A.L.K.E.R."

Wir haben bisher sehr beeindruckende Zahlen von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gesehen, da das Spiel nur wenige Tage nach der Veröffentlichung über eine Million Exemplare verkauft hatte, was bedeutet, dass die tatsächliche Spielerzahl aufgrund der Aufnahme auf Game Pass am ersten Tag wahrscheinlich viel höher ist.

Hast du schon S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl gespielt? Wenn nicht, verpassen Sie nicht unseren Testbericht, um zu sehen, ob dies ein Spiel für Sie ist.