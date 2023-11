S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Trailer sieht fantastisch aus und bekräftigt den Start Anfang 2024

HQ

Krieg, Brände und mehr. GSC Game World ist durch die Hölle gegangen, daher ist es verständlich, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl viel später als ursprünglich geplant erscheint. Das Warten war jedoch sehr schwierig, da das Spiel so aussieht, als würde es wirklich zeigen, welche Art von Grafik neue Grafikkarten und die Xbox Series X liefern können, während es eine fesselnde Geschichte erzählt. Glücklicherweise sieht es so aus, als müssten wir nicht mehr lange warten.

Die ukrainischen Entwickler haben beschlossen, nicht auf die Game Awards zu warten, um uns einen neuen Trailer für S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zu geben, da wir heute Abend einen erhalten haben. Es stellt uns einen Mann namens Strider vor, der eine Geschichte erzählt, die widerspiegelt, wie brutal und zum Nachdenken anregend das Leben in einer vom Krieg zerrissenen Postapokalypse sein kann, während er einige ehrfurchtgebietende Bilder zeigt. Das Tüpfelchen auf dem i? Uns wurde gesagt, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl immer noch im ersten Quartal 2024 erscheinen soll, was bedeutet, dass wir es vor April bekommen werden. Hoffen wir, dass das März bedeutet, damit wir alle Februar-Spiele beenden können, bevor wir uns dieser vielversprechenden Fortsetzung widmen.