S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 's Cost of Hope Erweiterung startet in drei Wochen

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Relativ kürzlich kündigte der Entwickler GSC Game World Pläne an, die Welt von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl mit einer eigenen Erweiterung namens Cost of Hope weiterzuentwickeln. Als die Erweiterung enthüllt wurde, wurde uns nur die Pläne mitgeteilt, dass sie irgendwann im Sommer erscheinen sollte. Wir haben jetzt ein festes Datum festgelegt.

Wie in einem neuen Trailer zu Cost of Hope bestätigt wird, wird die S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl -Erweiterung bereits am 20. August auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, also in etwas mehr als drei Wochen.

Diese Erweiterung führt die Spieler tiefer in die Zone, um "verdrehte Geschichten von Pflicht und Freiheit" zu entdecken, alles durch Reisen durch die zuvor verbotenen Länder von Eisenwald und CNPP. Im Rahmen dieses Abenteuers wird erwähnt, dass man sich "der Intrigen von Mächten stellt, die weit größer sind als jeder einzelne Stalker."

Wirst du dir nächsten Monat die Cost of Hope-Erweiterung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl anschauen?