Nach über zwei Jahren Verzögerung rückt die Veröffentlichung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl in greifbare Nähe. Hauptverursacher dieser Verzögerungen war der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der den ukrainischen Entwickler zu einschneidenden Maßnahmen zwang und leider auch Opfer forderte.

Während der Rest der Welt gespannt darauf wartet, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zu erleben, sieht es in Russland weniger erfreulich aus. Russland hat bekanntlich alle unabhängigen Medien geschlossen und alles, was als antirussisch angesehen wird, verboten, oft in einem Ausmaß, das fast schon komisch wirkt.

Nun berichtet State Duma -Mitglied Anton Gorelki in der staatlich kontrollierten RIA Novosti (via VGC), dass das Spiel ganz verboten werden könnte, wenn sich herausstellt, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl "Terrorismus rechtfertigt" oder "antirussisch" ist. Und das ist noch nicht alles: Der Rechtsberater Mikhail Mushailev fügt hinzu, dass es ein Verbrechen sein könnte, das Spiel überhaupt zu kaufen, weil es eine "feindliche Kraft" unterstützt (im Sinne des Landes, in das Russland einzumarschieren versucht).

Als Fußnote: Zu Beginn des Krieges übernahm Russland die Kontrolle über Tschernobyl, wo das Spiel spielt. Aber nach etwas mehr als einem Monat wurden sie vertrieben und das Gebiet, das wir in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl digital besuchen werden, wird heute wieder von der Ukraine kontrolliert.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird am 20. November für PC und Xbox Series S/X veröffentlicht - außer natürlich in Russland. Es ist auch in Game Pass enthalten.