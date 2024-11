S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist Gold geworden

HQ

Es war eine höllische Entwicklungsreise, über die in Zukunft Bücher geschrieben werden werden. Das ultra-ambitionierte Spiel S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl des ukrainischen Studios GSC Game World wurde aufgrund des russischen Krieges wiederholt verschoben, was zum Tod beider Mitarbeiter und zur Flucht aus dem Land führte, um das Projekt anderswo zu beenden.

Aber am 20. November ist es endlich soweit, und dieses Mal wird es tatsächlich wie geplant veröffentlicht. Warum sind wir uns da so sicher? Nun, denn GSC Game World hat nun ein Video veröffentlicht, in dem sie erklären, dass das Spiel nun Gold geworden ist – und damit fertig entwickelt ist.

Das bedeutet, dass wir elf Tage davon entfernt sind, in die Rolle des Newcomers Skif zu schlüpfen, um die riesige verbotene Zone rund um das gescheiterte Kernkraftwerk Tschernobyl in einer seltsamen Mischung aus Action, Rollenspiel, Survival und Horror zu erkunden.

In den letzten Monaten wurden mehrere neue Details zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl enthüllt, die auf der Xbox Series X mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird (und die Entwickler arbeiten daran, dies auch mit der Series S zu erreichen), Mods sogar auf den Konsolen unterstützt und ab dem ersten Tag der Veröffentlichung im Game Pass enthalten ist.

GSC Game World sagt auch, dass es ein ziemlich herausforderndes Spiel sein wird und daher drei Schwierigkeitsstufen enthält, aber sie haben das Spiel und die Geschichte so gestaltet, dass sie neue Entdecker der hochradioaktiven verbotenen Zone wirklich willkommen heißen.

Wir arbeiten natürlich an einem Review und werden uns mit unseren Gedanken zu S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zurückmelden, näher an der Premiere am 20. November, wenn es sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht wird.