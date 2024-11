S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist bereits das meistverkaufte Spiel auf Steam

HQ

Es fühlt sich fast ein wenig surreal an, das zu sagen, aber wir sind weniger als drei Tage von der Veröffentlichung von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl entfernt. Das Spiel ist schon vor der Veröffentlichung fast schon ein wenig sagenhaft geworden, was auf die Schwierigkeiten zurückzuführen ist, die dasGSC Game World Studio durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine durchgemacht hat.

Bei dem ukrainischen Entwickler wurden Mitarbeiter getötet und das Studio musste während der Produktion ins Ausland verlegt werden. Erst letzte Woche kündigte Russland an, dass es ein terroristischer Akt sein könnte, das Spiel überhaupt zu kaufen.

Viele hoffen natürlich, dass es hält, was es verspricht und ein richtig schönes Action-Adventure in der verbotenen Zone rund um das gescheiterte Kernkraftwerk Tschernobyl bietet. Darauf werden wir in unserem Review später in dieser Woche zurückkommen, aber wir können jetzt schon sagen, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl eine wirklich schöne Premiere haben wird.

Hazzador Gamin weist über Threads darauf hin, dass das Spiel bereits das meistverkaufte Spiel auf Steam ist (das erste Spiel, Counter-Strike 2, ist Free-to-Play). Bei der Xbox wird es sehr viele Leute geben, die über Game Pass spielen, so dass es wahrscheinlich ist, dass wir kurz nach der Premiere am Mittwoch Pressemitteilungen über sehr hohe Spielerzahlen erhalten werden.

Wie die Grafik zeigt, scheint es auch ein großes Interesse an Microsoft Flight Simulator 2024 zu geben, das morgen startet. Derzeit ist es die Nummer zwölf in den Topseller-Charts auf Steam.