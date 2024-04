S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl im atemberaubenden Trailer zu sehen

HQ

Wir wussten schon seit langem, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ein sehr gut aussehendes Spiel werden würde, dank mehrerer veröffentlichter Trailer und Screenshots. Aber die Entwicklung ist mit Problemen behaftet, da der Krieg Russlands gegen die Ukraine enormes Leid verursacht und mehrere GSC Game World Mitarbeiter an die Front gezwungen hat.

Infolgedessen wurde das Projekt mehrmals verschoben, aber Anfang dieses Jahres wurde endlich zum ersten Mal ein Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, und S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird am 5. September sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X veröffentlicht (und ist in Game Pass enthalten). Die Entwickler zeigen wieder einmal das Forbidden Zone, und genau wie zuvor sieht es unglaublich wunderschön aus, mit einer überwucherten Umgebung, die mit grotesken kommunistischen Denkmälern, einem verlassenen Fahrzeugfriedhof und ikonischen Orten in Prypjat (einschließlich des berüchtigten Atomkraftwerks) durchsetzt ist.

Schauen Sie sich das Video unten an.