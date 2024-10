S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl hat Mod-Unterstützung für Xbox

HQ

GSC Game World 's S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wird nächsten Monat endlich veröffentlicht, nach einer quälenden Entwicklungsphase, in der das ukrainische Studio vom russischen Krieg hart getroffen wurde, was sowohl zu Verlusten bei den Mitarbeitern als auch zur Flucht des Entwicklers nach Prag führte.

Das Spiel ist sehr vielversprechend und ermöglicht es uns, die verbotene Zone um das eingestürzte Kernkraftwerk Tschernobyl zu erkunden, und die Entwickler haben zuvor versprochen, dass es über 100 Stunden dauern wird, alles zu erkunden. Darüber hinaus scheint das großartige Spiel technisch kompetent zu sein, und GSC Game World sagt, dass es auch auf der Xbox mit 60 Bildern pro Sekunde laufen wird.

In einem Interview mit Radio Times Gaming erzählt uns Technical Producer Yevhenii Kulyk mehr über die technischen Aspekte des Titels und erklärt, dass er nicht nur mit einer hohen, sondern vor allem mit einer stabilen Bildrate läuft:

"Um unsere Erwartungen an die Optimierung auf Xbox und PCs zu erfüllen, haben wir viele Änderungen an den Render-Threads, einige CPU-Optimierungen und viele RAM-Optimierungen vorgenommen. Jetzt sind wir so ziemlich kurz davor, den gesamten Polierprozess abzuschließen. Unser Ziel ist es, ein Spiel zu liefern, das konstant in stabilen FPS läuft und jederzeit eine stabile Leistung bietet."

Er ging auch auf die Tatsache ein, dass die Serie traditionell eine starke Mod-Unterstützung hat, und verriet, dass sich Xbox-Spieler auch auf die Verwendung von Mods freuen können:

"Wir sind uns bewusst, dass unsere Spielerbasis, insbesondere die alten Fans, darauf warten, dass unser Spiel Mods unterstützt. Wir werden die Mods auf Konsolen bringen, so dass sie sowohl auf der Xbox als auch auf dem PC verfügbar sein werden. Wir bereiten ein sehr großes Toolkit vor, das den Mod-Entwicklern alle notwendigen Werkzeuge zur Verfügung stellen wird, um Mods zu erstellen, von der kleinsten bis hin zu großen Gesamtkonvertierungen."

Der 20. November ist das Veröffentlichungsdatum für PC und Xbox Series S/X - und S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist praktischerweise vom ersten Tag an in Game Pass enthalten.

Danke, Wccftech.