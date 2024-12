S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl habe letzte Woche zwei neue Patches bekommen

HQ

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wurde bei seiner Veröffentlichung vor knapp zwei Wochen durchweg gut bewertet, aber viele wiesen darauf hin, dass es seine Probleme mit Fehlern und einigen technischen Mängeln hat.

Bereits letzte Woche wurde ein umfangreicher Patch (1.0.1) veröffentlicht, der viele der Probleme behoben hat, aber Ukrainian GSC Game World wird nicht nachgeben und hat bereits einen zweiten Patch (1.0.2) veröffentlicht. In der Patch-Liste können wir nachlesen, was geändert und behoben wurde, obwohl wir auf leichte Spoiler hinweisen möchten:



Es wurde ein Fehler behoben, durch den die zweite Welle während der Mission "Am Rande des Abgrunds" nicht spawnte und so den weiteren Fortschritt blockierte.



Es wurde ein Problem behoben, durch das der Spieler während der Mission "Ein kleiner Zwischenfall" tot aufgefunden werden konnte, wodurch der weitere Fortschritt blockiert wurde.



Das Problem, bei dem ein Spieler nach dem Einbau der Zündschnur auf der Wilden Insel stecken bleiben konnte, wenn er während der Mission "Genau wie in den guten alten Zeiten" die erste Zündschnur erhielt, was den weiteren Fortschritt blockierte.



Ein Problem wurde behoben, bei dem ein Spieler die Mission "Alles, was übrig ist" nicht erfolgreich abschließen konnte, während er die Region der Chemiefabrik erkundete.



Es wurde ein Problem behoben, durch das Questgegner während der Mission "Unten unten" in für einen Spieler unerreichbaren Bereichen spawnen konnten, wodurch der weitere Fortschritt blockiert wurde.



Es wurde ein Fehler behoben, durch den Scar während der Mission "Visionen der Wahrheit" fehlen konnte.



Ein paar weitere EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION Fehler wurden behoben.



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist ab sofort sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X erhältlich und auch im Game Pass enthalten. Weniger als zwei Tage nach seiner Veröffentlichung wurde bestätigt, dass es ein Millionenseller ist - was nicht einmal diejenigen einschließt, die über den Abonnementdienst von Microsoft spielen.