S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl für GDC bestätigt

Game Developers Conference 2023 beginnt am 20. März und läuft bis zum 24. März. Dies ist normalerweise kein typisches Videospiel-Event mit neuen Ankündigungen, da es sich hauptsächlich an die Leute richtet, die an der Entwicklung unserer Spiele beteiligt sind.

Dennoch gibt es normalerweise einige Neuigkeiten aus verschiedenen Keynotes über innovative Technologie und die Titel, die sie verwenden. Jetzt wurde bestätigt, dass eines der Spiele, die auf dem Event sein werden, GSC Game World's S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist. Das Studio wird "einen exklusiven Blick auf Stalker 2 werfen, die heutigen Workflow-Herausforderungen im Gesichtsanimations- und Lokalisierungsprozess präsentieren" und auch über die "Übernahme generativer KI-Technologie" von Nvidia sprechen.

Dies wird am 23. März stattfinden, und wie üblich könnt ihr hier bei Gamereactor alles darüber lesen. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist für eine Veröffentlichung später in diesem Jahr geplant, war aber ursprünglich für April letzten Jahres geplant. Russlands Krieg gegen die Ukraine machte dies jedoch aus offensichtlichen Gründen unmöglich.