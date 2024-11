S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erreichte nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung 113.587 gleichzeitige Spieler

HQ

Wir haben ziemlich vermutet, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf Steam einen großartigen Start hinlegen würde, nachdem wir euch neulich gesagt haben, dass es die Verkaufscharts anführt. Und das tat es tatsächlich, denn wir wissen von SteamDB, dass nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung gestern Nachmittag insgesamt 113.587 Menschen die verbotene Zone erkundeten.

Das ist an sich schon beeindruckend, aber es lohnt sich, daran zu denken, dass Game Pass-Abonnenten auch über den Abonnementdienst auf das Spiel zugreifen können, der in diesen Zahlen nicht enthalten ist. Um die Ergebnisse mit einigen anderen großen Veröffentlichungen der letzten Zeit in Beziehung zu setzen, haben diese kürzlich veröffentlichten Titel bestenfalls so viele gleichzeitige Spieler auf Steam erreicht:



Dragon Ball: Sparking! Zero - 122.554



Dragon Age: The Veilguard - 89.418



Metaphor: ReFantazio - 85.961



Microsoft Flight Simulator 2024 - 24.863



Sonic X Shadow Generations - 7894



Horizon: Zero Dawn Remastered - 2538



Lego Horizon Adventures - 602



Oft neigen die Zahlen dazu, am Eröffnungswochenende weiter zu steigen, also werden wir sehen, ob S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl am Sonntagabend weiter gewachsen ist.

Was wir von dem Spiel halten, könnt ihr in unserem Test lesen, es ist jetzt für PC und Xbox Series S/X erhältlich und im Game Pass enthalten.