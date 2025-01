S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erhält das erste Update von 2025

HQ

Nachdem sie sowohl das Spiel als auch wichtige Patches geliefert hatten, die mehrere Fehler in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl behoben haben, bekamen die Entwickler kurz vor Neujahr eine wohlverdiente Weihnachtspause. Seitdem ist es ziemlich ruhig geworden, aber jetzt hat die ukrainische GSC Gameworld das erste Update des Jahres für das Spiel veröffentlicht.

Es ist ein etwas kleineres, aber das Team schreibt auf Steam, dass noch mehr kommen wird:

"Vielen Dank, dass Sie bei uns und in der Zone geblieben sind. Wir arbeiten weiter an dem zukünftigen Update und verfolgen Ihre Kommentare und Ihr Feedback."

Falls du es noch nicht gespielt hast, ist es jetzt sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X erhältlich (ebenfalls im Game Pass enthalten). Lesen Sie unseren Testbericht, in dem wir Ihnen sagen, warum Sie es unbedingt ausprobieren sollten. Hier ist alles, was im ersten S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Update dieses Jahres neu ist: