S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Entwickler bitten Fans, Leaks zu ignorieren

Der ukrainische Entwickler GSC Game World will seinen mit Spannung erwarteten Survival-Shooter veröffentlichen

S.T.A.L.K.E.R. 2: Herz von Tschernobyl in diesem Jahr. Während viele unglaublich aufgeregt sind zu sehen, wie das Spiel aussehen wird, hat GSC Game World kürzlich eine Erklärung veröffentlicht, in der die ständigen Belästigungen hervorgehoben werden.

"Vor kurzem", begann die Erklärung. "Das Konto unseres Mitarbeiters für eine kollektive Work-with-Images-Anwendung wurde gehackt ... [Die Hacker] drohen, die erhaltenen Daten zur Erpressung und Einschüchterung zu verwenden."

GSC Game World fährt fort, dass das Team seit über einem Jahr ähnliche Cyberangriffe ertragen hat, darunter Erpressung, Aggressionen, Hacks und mehr. GSC Game World hat jedoch behauptet, dass Erpressungsversuche "völlig vergeblich" sind, da sie dank des Krieges in der Ukraine viel Schlimmeres erlitten haben.

Der letzte Teil der Erklärung bittet die Spieler, sich keine Lecks anzusehen, die von diesen ständigen Cyberangriffen herrühren könnten, da sie wahrscheinlich die Erwartungen verwässern würden, wenn man bedenkt, dass sie höchstwahrscheinlich aus einer sehr frühen Version des Spiels stammen.

