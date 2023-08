S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl bekommt einen neuen, atemberaubenden Trailer

HQ

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl leider eine weitere Verzögerung erlitten hat, zumindest teilweise als Folge der Kriegsführung Russlands gegen die Ukraine. Aber Anfang 2024 ist es endlich an der Zeit, die Sperrzone von Tschernobyl zu besuchen, um all die radioaktiven Schrecken zu erleben.

Während der laufenden Gamescom haben wir nun einen neuen Trailer zum Spiel bekommen, der sowohl neue Gebiete als auch Feinde zeigt. Wie zu erwarten, gibt es auch seltsame Anomalien und jede Menge Waffen. Es scheint auch, dass nicht jeder hier dein Feind ist.

Seht euch all das im folgenden Trailer an, der den Namen Bolts & Bullets trägt. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erscheint Anfang 2024 sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X und ist ab Tag 1 auch im Game Pass enthalten.