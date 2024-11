S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl bekommt diese Woche ein Update

HQ

Letzte Woche war es endlich soweit. Nach jahrelangen Verzögerungen aufgrund des russischen Krieges hat der ukrainische Entwickler GSC Game World endlich S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl veröffentlicht. Obwohl das Spiel großartige Kritiken und hohe Verkaufszahlen erhielt, gab es auch Berichte über Fehler und Gameplay-Probleme.

Glücklicherweise wird vieles davon diese Woche behoben, da die Entwickler angekündigt haben, dass das erste Update sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X auf dem Weg ist. Der Patch scheint sich hauptsächlich auf technische Mängel zu konzentrieren, wird aber auch einige unausgewogene Elemente wie Preisschilder für modifizierte Waffen und das Verhalten von NPC-Charakteren in bestimmten Situationen beheben. Hier ist die vollständige Liste:

Fehlerbehebungen, einschließlich:

Probleme und Fehler bei der Speicherzuweisung, die zuvor dazu führten, dass das Spiel unerwartet beendet wurde, insbesondere beim Rendern, bei Skelett-Meshes und bei questbezogenen Zwischensequenzen. Fehlerbehebungen für den Fortschritt der Hauptquests, einschließlich:

Mehrere Fehler, die den Fortschritt der Hauptquest blockieren, NPCs, die in Objekten stecken bleiben, falsche Questmarkierungen und Probleme mit Questzwischensequenzen.

Überarbeitung der Hauptquests (wie Visionen der Wahrheit oder Ein kleiner Zwischenfall), um reibungslose Übergänge zu gewährleisten und seltene Fälle zu vermeiden, in denen Spieler nicht weiterkommen können. Gameplay- und Balance-Anpassungen, einschließlich:

Festlegung des Preises der Waffen mit installierten Upgrades im Vergleich zu ihrem Wert ohne Aufsätze.

Das Verhalten von NPCs, einschließlich der Art und Weise, wie sie sich verhalten, wenn sie während der Emissionen keinen Unterschlupf haben.

Zwischensequenzen und visuelle Fehlerbehebungen, einschließlich:

Selten fehlende Gesichtsanimationen, falsch platzierte NPCs und visuelle Inkonsistenzen wie abgetrennte Köpfe und Kleiderausschnitte.

Qualitäts- und Stabilitätsverbesserungen der visuellen Effekte. Softlock-Fehlerbehebungen, einschließlich:

Problem, bei dem Spieler den Handelsbildschirm nicht schließen konnten, nachdem sie beim Spielen auf einem Gamepad Munition in einen falschen Slot gelegt hatten.

Verbesserungen der Benutzeroberfläche, einschließlich:

Questbenachrichtigungen wurden jetzt während der Dialoge korrekt angezeigt.

Korrigierte Texte und fehlende Interaktionsaufforderungen. Es wird darauf hingewiesen, dass dies in zukünftigen Updates behoben wird:

Analogsticks, Dead Zones Bugfixes.

Fehlerbehebungen für das A-Life-System.

Wenn du S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl spielen möchtest, ist es jetzt sowohl für PC als auch für Xbox Series S/X erhältlich und auch im Game Pass enthalten.