S.T.A.L.K.E.R. 2-Entwickler CCO auf der Switch-2-Version: "Ich bin ein riesiger Nintendo-Fan"

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl wurde 2024 für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Ein Jahr später erschien es auf der PS5. Jetzt scheint die einzige Plattform, die sie noch zu erobern hat, die Nintendo Switch 2 zu sein. Nintendos neue Konsole bietet deutlich mehr Leistung, aber wird sie trotzdem Schwierigkeiten haben, ein Spiel wie S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zu laufen?

Wir haben GSC Game Worlds CCO und Videospielbranche-Veteran Agostino "Ago" Simonetta genau diese Frage gestellt. Auch wenn er keine Switch-2-Version von S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl bestätigen konnte, gab er uns doch Hoffnung, dass es sich um einen Weg handelt, den der Entwickler in Betracht zieht. "Man weiß ja nie. Wir erkunden ständig neue Ideen und neue Plattformen. Aber wissen Sie, S.T.A.L.K.E.R. ist ein großes Spiel, deshalb müssen wir es untersuchen. Ich bin ein riesiger Nintendo-Fan", sagte er.

"Wir haben S.T.A.L.K.E.R. 1 gestartet und die Resonanz darauf war wirklich, wirklich gut. Man weiß also nie", fuhr Ago fort. Mit der Menge an Feinschliff, die in S.T.A.L.K.E.R. 2 seit dem ersten Release geflossen ist, fühlt es sich wirklich so an, als würde das Spiel näher dran sein, auf der Nintendo Switch 2 zu passen. Vielleicht könnte, wenn alles mit dem DLC des Spiels gesagt und getan ist, eine vollständig vollständige Version des Spiels auf dieser Plattform erscheinen. Wir müssen abwarten, aber wenn du mehr über DLC und Simonettas Karriere in den Spielen hören möchtest, schau dir unser vollständiges Interview unten an: