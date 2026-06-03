Stalins unglaubliche Weinsammlung, von der einige bis zu Napoleon und den russischen Zaren zurückreichen, könnte versteigert werden

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Die georgische Regierung hat angekündigt, einen Teil einer unglaublich seltenen Sammlung von Weinflaschen zu versteigern, die jahrzehntelang in einem Weintresor in Tiflis aufbewahrt wurden und Josef Stalin gehörten, geboren in Georgien, der die Sowjetunion von 1924 bis zu seinem Tod 1953 führte.

Der Standort der ehemaligen Weinfabrik Nr. 1 ermöglicht es den Menschen, erstmals seit Jahrzehnten eine Sammlung zu studieren und zu katalogisieren, die auf über 20.000 Flaschen geschätzt wird und die Stalin gehörten. Der Führer der Sowjetunion war Weinsamler und besaß einige Flaschen, die heute über zwei Jahrhunderte alt sind und den russischen Zaren Alexander III. und Nikolaus II. gehörten, deren Sammlung nach der Russischen Revolution beschlagnahmt wurde, und einige sollen sogar Napoleon Bonaparte gehört haben, die angeblich während des französischen Rückzugs aus Moskau beschlagnahmt wurden. laut News.AZ.

Einige der Weinflaschen könnten versteigert werden, und der Plan ist, das Geld aus der Auktion zu verwenden, um eine Weinbildungsschule in Georgien zu eröffnen und das Land "auf die Landkarte der Sammler" zu bringen, sagte Irakli Gilauri, der Eigentümer von Gilauri Wines, der mit dem georgischen Landwirtschaftsminister an dem Projekt arbeitete (über Reuters).