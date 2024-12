Stahljäger, die während der Game Awards enthüllt wurden

HQ

Der neue Free-to-Play-Mech-Shooter (F2P) von Wargaming bietet eine einzigartige Mischung aus Battle-Royale- und Extraktionsmechaniken und wird voraussichtlich Anfang nächsten Jahres erscheinen. Der Beta-Test auf dem PC läuft jedoch noch bis zum 22. Dezember über Steam.

Die Spieler übernehmen die Kontrolle über unterschiedliche Mechs, wobei Wargaming betont, dass das Verständnis der Feinheiten der von Ihnen gewählten Maschine weit wichtiger ist als schnelle Reflexe. Zusammenarbeit und Taktik sind in diesem PvPvE-Erlebnis von größter Bedeutung.

Jedes Team muss so schnell wie möglich Ressourcen sammeln, aufsteigen und seine Ausrüstung verbessern, bevor es zum letzten Kampf am Extraktionspunkt kommt. Jeder Mech funktioniert anders und erfordert strategisches Fingerspitzengefühl, um sein Potenzial voll auszuschöpfen. Kombiniert wird dies mit klassischen Strategien wie Hinterhalten oder Flankieren. Jäger arbeiten in Paaren, und der Einsatz von Fähigkeiten im Tandem scheint unerlässlich zu sein, um einen symbiotischen Spielstil zu schaffen.

Derzeit gibt es sieben verschiedene Klassen, die enthüllt werden, wobei eine achte Klasse "bald" enthüllt werden soll.

Das Spiel basiert auf der Unreal Engine 5 und bietet vollständig zerstörbare Umgebungen, die dem taktischen Gameplay eine neue Dimension verleihen.

Darüber hinaus bietet das Spiel zahlreiche Bauoptionen, Ausrüstungskombinationen, Sammlerstücke und kosmetische Gegenstände.