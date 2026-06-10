Stage Tour bringt das Publikum mit einer kraftvollen Eröffnungs-Setlist in Schwung

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Anfang dieses Jahres stellte sich heraus, dass die ursprünglichen Schöpfer von Guitar Hero, RedOctane, begierig darauf waren, wieder abzurocken. Deshalb haben sie im Februar Stage Tour angekündigt und eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie zeigen, dass sie genau verstanden haben, was dem Plastikgitarren-Publikumspublikum gefehlt hat:

"Stage Tour steht kurz davor, die Flamme des Plastikinstrumenten-Rhythmusspiels mit zahlreichen neuen Features und Spielmodi, Dutzenden von Bandmitgliedern und Instrumenten passend zu deinem einzigartigen Stil, einem tiefen Wettbewerbsrückgrat und einer umfangreichen Roadmap saisonaler Inhalte und Live-Events neu zu entfachen."

Jetzt hat das Studio die ersten Songs veröffentlicht, zu denen wir jammen dürfen, und sie klingen unglaublich ansprechend:



"Ratatata" von Babymetal & Electric Callboy



"Get the Funk Out" von Extreme



"Square Hammer" von Ghost



"Mimis Lieferservice" von Good Kid



"Dani California" von Red Hot Chili Peppers



"Terminator-Oszillator" von Static-X



"Insel in der Sonne" von Weezer



RedOctane verspricht, im Sommer vor der noch nicht datierten Veröffentlichung später in diesem Jahr für PC und "Konsolen" weitere Songs zu enthüllen. Wir haben außerdem einen neuen Trailer erhalten, den Sie unten ansehen können.