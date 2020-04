Staffel 5 "Legion of Steel" in Call of Duty: Mobile begonnen

Call of Duty: Warzone bekommt gerade viel Aufmerksamkeit, auch die neu aufgelegte Kampagne des zweiten Modern-Warfare-Ablegers haben wir die Tage ausgiebig besprochen. Vergessen dürfen wir dabei nicht, dass Activision noch eine mobile Version des Shooters unterhält, die kürzlich in die fünfte Saison gestartet wurde. Call of Duty: Mobile wurde mit Legion of Steel um Roboter erweitert und Spieler auf Android- sowie iOS-Systemen dürfen sich das anschauen. Spieler dürfen sich auf Zwei-gegen-Zwei-Gunfight freuen, allerdings ist der Modus zeitlich befristet. Ebenfalls neu ist die Multiplayer-Karte Meltdown und ein Battle-Royale-Modus mit 40 Spielern aus der Ego-Perspektive. Natürlich gibt es einen neuen Battle-Pass und weitere Freischaltoptionen, die sich zu den üblichen Gameplay-Optimierungen gesellen.