Staffel 4 von The Mandalorian ist bereits geschrieben

Am 1. März ist es Zeit für Baby Yoda, uns wieder zu bezaubern. Dann feiert die dritte Staffel von The Mandalorian auf Disney+ Premiere, und wir sind natürlich sehr aufgeregt.

Jetzt hat der Schöpfer der Show, Jon Favreau, gegenüber BFM TV verraten, dass er bereits das Drehbuch für die vierte Staffel geschrieben hat, die jedoch nicht offiziell verlängert wird. Eine vernünftige Vermutung ist jedoch, dass wir mehr Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxie haben, auf die wir uns mit Pedro Pascals mysteriösem Kopfgeldjäger freuen können.

"Staffel 4, ja, ich habe es schon geschrieben. Wir müssen wissen, wo wir eine ausgewachsene Geschichte erzählen werden. Wir hatten es geplant, Dave und ich, und langsam fängt man an, jede Episode zu schreiben. Ich habe es während der Postproduktion geschrieben. All das muss sich wie eine Fortsetzung und eine vollständige Geschichte anfühlen."

Laut Favreau geht es also sehr darum, dass die The Mandalorian's-Geschichte zu den anderen Serien passen muss, die im gleichen Zeitraum spielen, insbesondere Ahsoka, die, wie Sie wissen, ihre eigene Serie bekommt.

"Dave macht 'Ahsoka', das ich mit ihm produziere. Er ist der Autor und Showrunner dabei. Um zu verstehen, was in anderen Serien passiert....'Skeleton Crew' findet alle im selben 'Star Wars'-Zeitraum statt. Es gibt noch viel mehr Dinge, die wir im Hinterkopf behalten müssen und auch Dinge, die wir aus früheren Staffeln von 'The Mandalorian' aufgebaut haben."

Klingt gut für uns, aber was denkst du?

Danke, Variety.