Staffel 34 von Die Simpsons kommt nächsten Monat zu Disney+

Disney und Fox haben bekannt gegeben, wann die neueste Staffel von The Simpsons ihr Debüt auf Disney+ geben wird. Die langjährige Zeichentrickserie kehrt bereits am 11. Oktober 2023 zurück, wenn Staffel 34 auf der Streaming-Plattform startet.

Da Staffel 34 ursprünglich letztes Jahr im Fernsehen ausgestrahlt wurde (und auch Staffel 35 in den kommenden Wochen ihren Lauf beginnen soll), handelt es sich nicht um völlig neue und ungesehene Episoden. Davon abgesehen wissen wir, dass diese Staffel eine neue Treehouse of Horror-Episode bringen wird, die so wie es aussieht, ein Anime-Thema haben wird.

Werdet ihr euch diesen Oktober The Simpsons ansehen?