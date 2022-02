Staffel 3 von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba führt Tanjiro ins Dort der Schwertschmiede

HQ

Heute Abend ist die letzte Folge der zweiten Anime-Saison von Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ausgestrahlt worden und das Produktionsstudio Ufotable kündigte direkt die kommende Saison an. Nach ihrem Abenteuer im Freudenviertel werden Tanjiro und Nezuko ins Dorf der Schwertschmiede geschickt, da Tanjiros Katana in seinem letzten Kampf in Mitleidenschaft geraten ist. Wann die Episoden erscheinen, ist noch nicht bekannt, doch der Abschnitt reicht im Anime von Band 12 bis 15. Auf den begleitenden Promo-Artworks sehen wir die beiden Säulen Muichiro Tokito (Nebel-Hashira) und Mitsuri Kanroji (Liebes-Hashira).

Quelle: Crunchyroll.