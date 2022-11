Staffel 2 von Severance hat mit den Dreharbeiten begonnen

HQ

Als es ursprünglich auf Apple TV+ debütierte, war Severance kein großer Hit oder Sensation. Aber als die Serie weiterging und mehr Leute sie und ihre seltsame und verwirrende Handlung entdeckten, wuchs die Show zu einem der besten Angebote des Streaming-Dienstes und hat bis heute bemerkenswerte Bewertungen von Fans und Kritikern gleichermaßen.

Es lief so gut, dass Apple nicht lange brauchte, um der Serie für eine zweite Staffel grünes Licht zu geben, und es sieht so aus, als würden diese Bemühungen ermutigt und vorangetrieben, denn nach einer Reihe von Casting-Berichten wurde nun von Hauptdarsteller Adam Scott enthüllt, dass die Dreharbeiten zur zweiten Staffel begonnen haben und in die Produktionsphase eingetreten sind.

Da dies erst der Anfang der Dreharbeiten ist, sollten wir nicht erwarten, dass die zweite Staffel bald eintreffen wird, aber hoffentlich wird es nicht zu lange dauern, bis sie debütiert, weil es so viele Fragen gibt, die noch beantwortet werden müssen, wenn man sich die Handlung ansieht.