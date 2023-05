Staffel 2 von Foundation sieht im neuen Teaser fesselnd aus

HQ

Apple hat sich zu einem Titanen in der Streaming-Welt entwickelt, da das Technologieunternehmen eine wirklich interessante und einzigartige Auswahl an TV-Shows und Filmen zusammengestellt hat, denen sich seine Abonnenten hingeben können. Eines dieser Projekte in der Sci-Fi-Serie Foundation, die auf den epischen fiktiven Werken von Isaac Asimov basiert.

Während Staffel 1 der Show vor ein paar Jahren debütierte, ist es fast Zeit für Staffel 2, und so wie es aussieht, verdoppelt Apple dieses Mal wirklich die Action des Science-Fiction-Wunders, wie Sie selbst sehen können im Trailer unten.

Wenn Staffel 2 von Foundation erscheinen wird, kehrt die Serie am 14. Juli zu Apple TV+ zurück und wird eine Reihe der Originaldarsteller wieder in ihren jeweiligen Rollen sehen, darunter Lee Pace und Jared Harris.