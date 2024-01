Staffel 2 von Arcane bestätigt Fan-Theorie im Teaser-Trailer

HQ

Vor zwei Monaten kündigte Riot an, dass Staffel 2 von Arcane im November 2024 auf Netflix erscheinen wird, so dass die meisten von uns nicht damit gerechnet haben, für eine Weile viel mehr zu hören oder zu sehen. Das macht die Nachrichten des heutigen Abends umso besser.

Fortiche und Riot haben den ersten Teaser-Trailer für Arcane Season 2 veröffentlicht, und die Tatsache, dass es nur 44 Sekunden sind, wird League of Legends-Spieler nicht davon abhalten, sich zu freuen. Denn der Teaser zeigt Singed bei einer Bluttransfusion mit einer Bestie, die einem wirklich bekannt vorkommt. Es scheint sich zu bestätigen, dass Vander in der zweiten Staffel tatsächlich zu Warwick wird, was dessen Hintergrundgeschichte in eine sehr interessante Richtung lenkt.

Das Einzige, was wir darüber hinaus bekommen, ist die Bestätigung, dass Hailee Steinfeld, Ella Purnell und Katie Leung ihre Rollen als Vi, Jinx bzw. Caitlyn Kiramman wieder aufnehmen werden, aber wir können davon ausgehen, dass wir in den kommenden Monaten noch viel mehr erfahren werden, da bis zur Premiere von Staffel 2 eine Menge arkaner Inhalte für League of Legends geplant sind.