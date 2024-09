Staffel 2 von Ahsoka wird voraussichtlich nicht vor Mitte 2025 gedreht

HQ

Die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Disney+-Serie Ahsoka werden laut der Schauspielerin Natasha Liu Bordizzo voraussichtlich nicht vor Sommer 2025 beginnen - also in fast einem Jahr.

Im Gespräch mit Dragon Con, Bordizzo (die in der ersten Staffel von Ahsoka Sabine Wren spielt) erklärte sie, dass sie nächstes Jahr wahrscheinlich nicht teilnehmen wird und erwartet, am Set zu arbeiten.

Bordizzo saß neben anderen Star Wars Schauspielern Giancarlo Espositio, Danny Trejo und Manny Jacinto (obwohl seine Show The Acolyte zum Entsetzen vieler Fans abgesetzt wurde).

Disney's Star Wars -Universum wächst weiter, wobei die zweite Staffel von Skeleton Crew, Andor und der Film von The Mandalorian and Grogu abgeschlossen sind und den Weg für die Rückkehr und das Wachstum des bei den Fans beliebten Charakters Grand Admiral Thrawn ebnen.

Wenn wir die zweite Staffel von Ahsoka an diesem Startdatum für die Dreharbeiten beurteilen, ist es wahrscheinlich, dass die Serie nicht vor 2026 veröffentlicht wird und wahrscheinlich erst im Mai 2026, da zu diesem Zeitpunkt die Veröffentlichung von The Mandalorian and Grogu geplant ist.

Fans werden jedoch nicht so lange auf neue Inhalte warten müssen, da das bereits erwähnte Star Wars: Skeleton Crew im Dezember dieses Jahres veröffentlicht werden soll (danke, ScreenRant).