Staffel 14 von Futurama wird Anfang August auf Disney + gestreamt werden

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Gute Nachrichten, alle zusammen! Wir kennen nun das bestätigte Rückkehrdatum von Futurama auf Disney+, da die animierte Comedy-Serie bereits Anfang August ihre 14. Staffel veröffentlichen wird. Ja, in weniger als drei Wochen, am 3. August, beginnt die nächste Runde von Episoden auf der Unterhaltungsplattform, bei der Fry, Bender, Leela und der Rest der Gruppe für weitere kosmische Streiche zurückkehren.

Um diese Nachricht zu würdigen, wurde ein Poster für die kommende Staffel geteilt, das eine Reihe von Episoden mit "50 % mehr Wasser!" anteasiert! Wir haben noch keinen Trailer, aber wer Futurama schon gesehen hat, weiß sicher auch, was in diesem kommenden Kapitel zu erwarten ist.

Freust du dich auf mehr Futurama ?