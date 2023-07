Staffel 14 von Doctor Who hat die Dreharbeiten abgeschlossen

HQ

Wir nähern uns immer mehr der Veröffentlichung der nächsten Staffel von Doctor Who. Da die Serie noch in diesem Jahr ausgestrahlt werden soll, wurde nun von Doctor Who-Showrunner Russell T Davies bekannt gegeben, dass die Dreharbeiten zu Staffel 14 nun abgeschlossen sind und damit eine langwierige sechsmonatige Produktion abgeschlossen ist.

Wie Davies in einem Instagram-Post mitteilte, erklärt der Showrunner "That's a wrap", mit einem Bild, das eine TARDIS im Hintergrund zeigt und mit dem Standort von Bad Wolf Studios markiert ist, der walisischen Produktionsfirma, die als Drehort dient Doctor Who.

Es gibt immer noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, wann die Staffel debütieren wird, aber in dieser kommenden Reihe von Episoden wird David Tennant erneut als Doctor zu sehen sein, bevor er den Staffelstab an Ncuti Gatwa von Sex Education, den Fifteenth Doctor, weitergibt.