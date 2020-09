Staffel 10 von Call of Duty: Mobile abgefeuert

Letzte Woche hat "The Hunt" Call of Duty: Mobile erreicht und einen weiteren Strom an neuen Inhalten in den Handy-Shooter eingebunden. Die Spieler befinden sich narrativ in der zehnten Saison und machen gerade Jagd auf Makarovs Aufenthaltsort, was sie mit verschiedenen Items aus dem neuen Battle Pass belohnt. In der neuen Content-Staffel werden berühmte Charaktere aus der Reihe vorgestellt, darunter Makarov selbst, der grimmige Maskenträger Mace und jemand namens Mara. Die legendäre Karte Terminal aus Call of Duty: Modern Warfare 2 und Pine aus dem ersten Modern Warfare sind mittlerweile zudem spielbar. Bei den unterstützten Spielmodi finden wir Headquarter und Hardcore vor.

You're watching Werben