Wie Publisher Activision verraten hat, müssen Multiplayer-Fans ein paar Tage länger auf die erste Season von Call of Duty: Black Ops Cold War warten. Demnach soll der...

Vor ein paar Wochen ist ein neues Call of Duty erschienen und es entsteht beinahe der Eindruck, dass das Thema in diesem Jahr etwas ruhiger gehandhabt wird. Kalte, harte...

Der Lead Designer des Multiplayer-Modus war so freundlich, uns ein paar kurze Fragen zu beantworten.

Bei den britischen Verkaufscharts musste sich Call of Duty: Black Ops Cold War Ubisofts Assassin's Creed Valhalla geschlagen geben, doch die physischen Verkäufe sind...

Auch Call of Duty: Black Ops Cold War frisst euren Speicherplatz

am 5. November 2020 um 09:17 NEWS. Von Eirik Hyldbakk Furu

Treyarch und Raven Software haben am Abend die aktuellen Download-Größen von Call of Duty: Black Ops Cold War bestätigt. Auf der Playstation 4 und auf der Xbox One müsst...