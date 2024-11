Staffel 1 von Call of Duty: Black Ops 6 führt uns in die kriminelle Unterwelt

HQ

Du fragst dich vielleicht, wann das saisonale Modell von Call of Duty wieder in Gang kommt, jetzt, da wir uns in der Ära von Black Ops 6 befinden. Activision und Treyarch haben dies nun in einem Beitrag auf X bestätigt, in dem erwähnt wird, dass Season 1 am 14. November, also Donnerstag nächster Woche, starten wird und dass es anscheinend ein kriminelles Unterwelt-Thema geben wird.

Wir sagen das, weil drei der enthaltenen Karten enthüllt wurden. Dabei handelt es sich um Hideout, Extraction und Heirloom, die alle 6v6-Karten sein werden, wobei Heirloom auch als 2v2-Erlebnis Schwarzarbeit bietet.

Was die weiteren Inhalte von Saison 1 betrifft, so haben wir zwar noch keine bestätigten Informationen, aber frühere Call of Duty -Saisons enthielten ein paar neue Waffen, Events zum Erleben, mehr Operators und hoffentlich für den Fall von Black Ops 6 noch ein paar lustige Zombies Goodies, die man durchkauen kann.