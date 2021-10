Stadtplanung in VR: Purple Yonder stellt Little Cities für Oculus-Geräte vor

Die Entwickler Ndreams wollen in Zukunft ebenfalls Spiele veröffentlichen und deshalb stellen sie uns heute einen VR-Titel namens Little Cities vor, das im Frühjahr 2022 exklusiv im Oculus-Shop verkauft wird. In diesem Game übernehmen wir die Stadtplanung und platzieren Gewerbe-, Wohn- und Industriegebiete, die ans Strom-, Wasser- und Breitband - und Verkehrsnetz angeschlossen werden müssen. Die Indie-Entwickler Purple Yonder, das ist übrigens ein Ehepaar, hat mehrere Szenarien mit eigenen Herausforderungen geschaffen, um euer Planungsgeschick auf die Probe zu stellen. Das VR-Spiel könnt ihr sitzend oder im Maßstab eures Raumes erkunden.

