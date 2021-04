Städtebau-Simulation The Colonists erscheint nächsten Monat für PS4, Xbox One und Switch

Die Städtebau-Simulation The Colonists wurde bereits 2018 auf dem PC veröffentlicht. Nun offenbart Publisher Auroch Digital, dass The Colonists am 4. Mai 2021 auch für Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen soll.

Die Spieler*innen kontrollierten ein Team aus Robotern und helfen ihnen dabei, eine harmonische Traumsiedlung samt Infrastruktur aufzubauen. Dabei übernimmt jeder Roboter unterschiedliche Aufgaben, beispielsweise die Ernte, Fischerei, den Transport von Ressourcen oder das Auskundschaften unbekannter Gebiete.

Die Kampagne umfasst 14 Missionen. Dazu gesellen sich unter anderem ein Sandbox-Modus, Zufallskarten und ein Karten-Editor. Den brandneuen Konsolen-Trailer seht Ihr hier: