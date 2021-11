Stadia-Pro-Kunden dürfen im Dezember 2021 auf Destroy All Humans! und The Falconeer zugreifen

HQ

Google hat ihren Pro-Abonnenten diese Woche verraten, welche Spiele sie im Monat Dezember 2021 mit ihrer regelmäßigen Gebühr abbezahlen. Zum einen haben wir das Remake des PS2-Klassikers Destroy All Humans!, das den Fans gut gefiel. Abonnenten dürfen darüber hinaus auch das Actionspiel The Falconeer, den Arcade-Racer Wreckfest, Transformers: Battlegrounds und etwas namens Foreclosed in die Hände bekommen, ohne dediziert dafür zu zahlen. Die Spiele stehen euch nur zur Verfügung, wenn ihr 10 Euro im Monat an Google zahlt und über entsprechend schnelles Internet verfügt.