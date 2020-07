Stadia-exklusive Streaming-Funktionen in Dead by Daylight

Google hat diese Woche einige interessante Neuigkeiten für Stadia-Nutzer bereitgehalten (Sekiro: Shadows Die Twice gibt es zum Beispiel bald auf der Plattform). Der Streaming-Service wird in Zukunft weitere Features erhalten und von einigen davon scheint das Team bei Behaviour Interactive ein großer Fan zu sein.

Abgesehen davon, dass das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight über Googles Rechenzentrum bald mit Nintendo-Switch- und PC-Spielern via Crossplay zusammengespielt werden kann, wird die Stadia Spieler enger mit Streamer und Content Creator in Verbindung bringen. Behaviour hat aus diesem Grund zwei Funktionen vorgestellt, die die Community mit der Matches des Streamers verbindet. "Crowd Choice" lässt Zuschauer darüber abstimmen, welche Rolle (Killer oder Überlebender) der Streamer im nächsten Match bekommen soll, während "Crowd Play" die Zuschauer direkt am Spiel teilnehmen lässt. All das soll im September an den Start gehen und dürfte frischen Wind in die Sache bringen.