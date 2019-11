Stadia-Edition von Destiny 2 läuft in 1080p nur bei mittleren Grafikeinstellungen

Destiny 2 ist ein entscheidender Bestandteil des Launch-Line-Ups von Google Stadia, denn es ist nicht nur eines der ersten Spiele, die überhaupt auf dem Rechenzentrum laufen, sondern auch eines von nur zwei Titeln, für die Kunden eine teure Pro-Mitgliedschaft benötigen. Verständlicherweise sind viele Leute davon überrascht, dass das Spiel auf der Stadia weder besonders gut aussieht, noch in 4K läuft - obwohl genau diese 4K-Auflösung das Verkaufsargument für Pro-Abonnenten ist...

The Verge schreibt in einem Artikel, dass Destiny 2 in 1080p auf der Stadia berechnet und anscheinend nur auf mittleren Einstellungen ausgeführt wird. Inzwischen hat Google die folgende Meldung zum Umgang von Stadia mit 4K veröffentlicht: "Beim Streaming mit 4K rendern wir mit einer nativen Auflösung von 1080p. Anschließend werden verschiedene Techniken getestet und angewendet, um die Gesamtqualität des Effekts zu verbessern."

Das heißt, dass die Stadia-Version von Destiny 2 tatsächlich nicht so stark ist, wie die stationären Versionen auf der Xbox One X oder der PS4 Pro. Gleichzeitig gibt The Verge an, dass Red Dead Redemption 2 mit 1440p oder 4K ausgeführt wird (was ein bisschen anspruchsvoller ist, als Bungies Loot-Shooter). Die variierenden Grafikqualitäten dürften sich hoffentlich noch anpassen, ansonsten sind die bisherigen Versprechen von Google, auf die sie zuvor so vehement hingewiesen haben, offenbar nichts wert.