Stadia-Edition von Borderlands 3 ist zwei Monate alt

Googles Stadia-Service startete überaus lau, doch mittlerweile haben sie mehrere der initialen Probleme gelöst. Wir können neuerdings den Buddy Pass aktivieren und die Spiele laufen ebenfalls rund, auch hinsichtlich der allgemeinen Benutzerfreundlichkeit hat sich einiges verbessert. Trotzdem stehen die Entwicklerteams noch immer vor einigen Problemen, wenn sie ihre Games im Rechenzentrum veröffentlichen wollen.

Letzte Woche hat es beispielsweise Borderlands 3 in den Dienst geschafft, doch diese Veröffentlichung hat für viele Fragezeichen gesorgt. CriticalHit berichtet, dass die Version weder die versprochenen 60 Frames einhält, noch die 4K-Auflösung. Die Wahrheit liegt deutlich unter dem technischen Versprechen, was laut IGN allerdings andere Gründe haben könnte. Das Outlet berichtet, dass die Stadia-Version von Borderlands 3 über zwei Monate alt ist, weshalb wichtige Updates und die neuen Ergänzungen, die bereits auf PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht wurden, fehlen.

Das neueste Add-On Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot und die Mission Takedown at the Maliwan Blacksite fehlen deshalb ebenfalls noch - nachgereicht wird nächstes Jahr. Andere Dinge, die in der Stadia-Version des Loot-Shooters fehlen, sind dedizierte Beute von Bossen, mehr Speicherplatz in der Bank und der Schwierigkeitsgrad Mayhem 4. Werdet ihr Borderlands 3 trotzdem auf der Stadia spielen?