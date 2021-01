Stadia und Geforce Now in Zukunft auf LG-Fernsehgeräten streamen

You're watching Werben

Auf der CES21 haben wir Fernseher mit neu gestalteten Benutzeroberflächen, Luftreiniger und einige Überraschungen für Gaming-Enthusiasten gesehen. LG arbeitet zum Beispiel mit Google und Nvidia zusammen, um deren Streaming-Anwendungen Stadia und Geforce Now auf die eigenen Geräte zu bringen. Die beiden Streaming-Angebote sollen direkt ins WebOS von LG-TVs integriert sein, sie werden also standardmäßig auf die Fernsehgeräte vorinstalliert.

Stadia soll frühestens in der zweiten Hälfte des Jahres in LGs neuesten OLED- und QNED-Modelle eingeführt werden. Zu Geforce Now sagte LG nichts, daher müssen wir davon ausgehen, dass die Integration noch eine Weile dauern wird. Ob die beiden Streaming-Apps auch für ältere LG-Modelle verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt.