Stadia braucht in der Stunde 7 GB für Streaming in 1080p-Auflösung

In Deutschland ist das nicht überall ein Problem, doch manche Internetanbieter arbeiten mit einem Datenvolumen, das einem einzelnen Nutzer zugewiesen ist. Dank des offiziellen Verkaufsstarts von Googles Rechenzentrum Stadia in dieser Woche haben wir nun endlich herausgefunden, welche Anforderungen das Games-Streaming an eure Leitung hat.

VentureBeat hat eine Reihe von Tests mit dem Service in 1080p-Auflösung durchgeführt und dabei herausgefunden, dass Red Dead Redemption 2 auf Google Stadia etwa 7 GB an Daten pro Stunde abruft. Dieser Verbrauch liegt rechnerisch zwar auf der von Google mitgeteilten Mindestanforderung einer 16Mbit/s-DSL-Leitung, doch das setzt voraus, dass ihr die Bandbreite auch wirklich bekommt und sie mit niemandem teilen müsst. Wenn das Spiel in 1440p übertragen wird, steigen die Zahlen natürlich noch einmal ein gutes Stück an, was in vielen ländlichen Regionen Deutschlands einfach nicht bereitsteht.