Staatsanwaltschaft beantragt Todesstrafe im Mordfall Charlie Kirk

Die Ermordung von Charlie Kirk hat in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt kündigte die Staatsanwaltschaft von Utah an, dass sie die Todesstrafe gegen Tyler Robinson anstreben wird, den Mann, der beschuldigt wird, den konservativen Kommentator Charlie Kirk während einer Universitätsveranstaltung getötet zu haben. Gerichtsdokumente deuten darauf hin, dass Robinson das Verbrechen in einem Textwechsel mit seinem Mitbewohner zugab, in dem er sowohl das Motiv als auch die Vorbereitung beschrieb. Die Behörden sagen, er habe Beweise vernichtet, versucht, digitale Spuren zu verwischen, und sich schließlich nach Intervention der Familie ergeben. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!